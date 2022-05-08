بث مباشر الأهلي والزمالك كرة اليد || اتفرج مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد 2022

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر الأهلي والزمالك واحدة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من أجل معرفة مشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد لموسم 2021-2022، في المباراة التي ينتظرها عشاق الفريقين بشكل عام.

بث مباشر الأهلي والزمالك

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات المباراة اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو الجاري ضمن فعاليات نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد لموسم 2022 في المباراة التي سوف تقام في النيجر علي صالة الجنرال سيني كونتشي في تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعي الفارس الأبيض من تحقيق الفوز بالمباراة وحصد اللقب والبطولة الثالثة في الموسم الحالي بعد أن حقق لقبي الدوري وكأس السوبر المحلي، بينما وعلي الجانب المقابل فإن النادي الأهلي يسعي لتحقيق الفوز وحصد البطولة ومصالحة الجماهير بعد أن فشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

ولعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي 4 مرات من قبل، حيث حقق الفريق الملكي الفوز في ثلاثة مباريات، بينما كان الفوز من نصيب الأهلي في مباراة وحيدة، فيما شارك الفارس الأبيض في بطولة السوبر الأفريقي 9 مرات حيث حقق اللقب في 7 مناسبات وحقق المركز الوصيف مرتين.

بينما وعلي الجانب الآخر فإن الأهلي قد شارك في البطولة ستة مرات حيث حقق اللقب مرة وحيدة وحصل علي مركز الوصيف والمركز الثاني في خمسة مرات ونجح الأهلي في تسجيل 156 هدف واستقبل 159 هدف.