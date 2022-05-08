انت الان تتابع خبر "على طريقة المعلم".. أول قرار ناري من إيهاب جلال يفاجئ جماهير منتخب مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهر “إيهاب جلال” المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم داخل مقر الاتحاد من أجل إعلان أسماء الجهاز الفني الذي سيقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وأكد “جلال” على مدى سعادته بتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى كون تدريب منتخب مصر الأول هو مسؤولية وكذلك شرف كبير لأي مدرب في مصر.

وأكد المدرب الجديد لمنتخب مصر بأن المعسكر القادم سوف يتم ضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين، ومن ثم سوف يتم تنقية هذه القائمة واختيار أفضل الأسماء، مشددًا على كون منتخب مصر لن يكون حكرًا على لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز، بل سيتم إضافة أسماء من أندية أخرى ربما لا تحظى بحجم شعبية الفرق الكبيرة، ولكن لديها لاعبين قادرين على تمثيل منتخب مصر الأول.

تصريحات إيهاب جلال أعادت للأذهان ما كان يحدث في عصر المعلم “حسن شحاته” والذي ضم أكثر من مرة لاعبين من خارج الأهلي والزمالك ونجحوا في أن يساهموا بإنجازات منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد ناجي جدو لاعب الاتحاد السكندري وقتها، وكذلك أحمد سعيد أوكا لاعب حرس الحدود وكذلك زميله أحمد عيد عبد الملك.

الجدير بالذكر بأن إيهاب جلال قد بدأ مسيرته رسميًا مع منتخب مصر صباح اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام، حيث ضم كلًا من أحمد حسام مدربًا عامًا وكذلك محمد شوقي بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى في المنتخب.

وسيخوض المنتخب أولى مبارياته تحت قيادة إيهاب جلال أمام منتخب غينيا في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.