انت الان تتابع خبر فرحة الأهلي لم تكتمل .. نجم الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اكتساح نظيره الجزائري ” وفاق سطيف ” وذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا ، حيث أمطر المارد الأحمر شباك الخصوم برباعية نظيفة ، في مباراة شهدت تضييع العديد من الفرص من قبل لاعبي الأهلي رغم ذلك ،وقد شهدت المباراة عودة النجم ” بيرسي تاو ” للتألق من جديد بتسجيله لهدفين وصناعة آخر ، وبتلك النتيجة يكون الأهلي قد وضع قدما في النهائي الأفريقي الثالث له توالية .

جدير بالذكر أنه وعقب الفوز الرائع الذي حققه الفريق انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد توجه بطلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء الموسم الحالي ، حيث أن مهاجم الفريق ” حسام حسن ” قد حرص علي إبلاغ مدير الكرة الكابتن ” سيد عبد الحفيظ ” بتلك الرغبة ، خاصة بعد أن تأكد له أنه خارج حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي ” بيتسو موسيماني ” والذي يعاني تحت قيادته من الجلوس احتياطيا باستمرار .

في ذات السياق فإن هناك الكثير من الأسباب التي دفعت اللاعب كي يطلب مغادرة النادي بعد أقل من موسم واحد فقط داخل جدران القلعة الحمراء وهي شعوره بالتهميش من قبل مدربه الذي لا يعتمد عليه بأي شكل من الأشكال ، لذا فإن اللاعب يطلب الخروج من أجل استعادة مستواه والحصول علي فرصة أكبر للمشاركة .