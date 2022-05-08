انت الان تتابع خبر "ديربي مدريد".. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو فى الدوري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم فى الوقت الحالي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي تقام بملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، فبالرغم من حسم ريال مدريد اللقب بشكل رسمي الا ان الميرنجي يسعى للفوز للمرة الثانية على التوالي فى هذا الموسم بقيادة الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتبث فاعليات المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالك الحصري لحقوق إذاعة الدوري الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال

• قناة Spor Smart Turkey HD

Turksat 2.0°E -12188 v 27500

• قناة MAX Sport 4 HD Bulgaria

BulgariaSat 1.9°E -12092 V 30000

Hellas Sat 39.0°E -12117 H 30000

AzerSpace 46.0°E – 12600 V 30000

تشكيل ريال مدريد امام اتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ أنشيلوتي المدير الفني للريال بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لاتلتيكو مدريد امام الريال

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينان لودي – سافيتش – خوسيه خيمينيز – ماركوس يورينتي

خط الوسط: رودريجو دي باول – كوندوجبيا – كوكي

الهجوم: آنخيل كوريا – ماثيوس كونيا – أنطوان جريزمان

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء برصيد 81 نقطة فيما يأتي اتلتيكو مدريد بالمركز الرابع برصيد 61 نقطة، ويسعى للحفاظ على هذا المركز.