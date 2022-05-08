انت الان تتابع خبر "مش هنفرط فيهم".. فرمان من موسيماني للتعاقد مع ثنائي وادي دجلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تسعي شركة الكرة برئاسة المهندس محسن بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم القادم، وعقد مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعًا هام؛ لمناقشة عدة ملفات صفقات الفريق الموسم القادم، وآخر تطورات ملف صفقات المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، حيث ناقشت لجنة التخطيط مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ملف اللاعبين المرشحين للنادي والمراكز التي تحتاج للدعم الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادى الأهلي ان مسئولو القلعة الحمراء يدرسوا حاليا فكرة التعاقد مع أحمد عاطف ومحمد رضا “بوبو”، ثنائي فيوتشر، المعارين لنادي فيوتشر من وادي دجلة حتي نهاية الموسم، مع العلم ان يحق لنادي لفيوتشر شراء أحمد عاطف المهاجم المتميز ومحمد رضا بوبو لاعب الوسط قبل الانتقالات الصيفية المقبلة، ويخطط الأهلي لضم عاطف وبوبو، لتدعيم الهجوم وخط الوسط، خاصة ان النادي الأهلي يعاني في هذه المراكز، وبعد الأداء المميز والملفت الذي ظهر به اللاعبان على مدار الموسم الجاري.

الأهلي يفوز علي وفاق سطيف الجزائري

ومن جهة أخري نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على ‏وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام، ‏في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، احرز بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد هدف ومحمد شريف هدف.