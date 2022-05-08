انت الان تتابع خبر سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق. توفى اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022 لاعب كرة القدم القطرية السابق عادل الملا. وأعلنت قنوات قطر الرياضية اليوم خبر الوفاة، وجاء خبر وفات نجم المنتخب القطري السابق فجأة وصدمة للجميع. ونزل كالصاعقة على الرياضيين والإعلاميين في قطر حيث أنه واحد من أهم محللي الرياضة في قنوات الكأس الرياضية القطرية. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق.

سبب وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق

تلقى الشارع الرياضي القطري اليوم وفاة عادل الملا لاعب منتخب قطر السابق. والمحلل الرياضي بقنوات الكاس الرياضية القطرية. وهو واحد من أهم المحللين الرياضيين في قطر ودول الخليج العربي ومن نجوم الدوري القطري والمنتخب وفريق العربي وفريق الريان. وكانت الصفحات الرياضية والمواقع الإخبارية قد تناولت خبر وفاة نجم المنتخب القطري والمحلل بقنوات الكأس الرياضية. اليوم وجاء سبب الوفاة حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات الماضية خلال تواجده بالعاصمة البريطانية لندن، وسوف يتم تقل جثمان المتوفى . خلال الساعات القليلة القادمة من بريطانيا إلى قطر وسيتم فور وصول جثمانه الإعلان عن موعد وصلاة الجنازة على الفقيد عادل الملا.

من هو اللاعب عادل الملا ويكيبيديا

يعتبر اللاعب عادل الملا . واحد من نجوم المنتخب القطري لكرة القدم ونجوم الدوري القطري حيث لعب من قبل في صفوف فريق العربي القطري. وكان من نجوم الفريق في تلك الفترة إلى أن انتقل إلى فريق الريان، وأى معه بمنتهى القوة وكان أحد أبرز نجومه حتى عاد مرة أخرى لفريقه العربي ليختتم مشواره الكروي فيه. وينتقل لعالم التحليل من خلال قنوات الكأس القطرية ويصبح فيما بعد واحد من أهم المحللين في مجال الرياضية والدوري القطري في الوطن العربي والخليج . واليوم الموافق 7 مايو يذهب عن عالمنا واحد من أشهر نجوم كرة القدم القطرية بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة في لندن، وسيتم تحديد موعد صلاة الجنازة والدفن عقب عودة الجثمان لقطر خلال الساعات القادمة.