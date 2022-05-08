انت الان تتابع خبر "يوجد ازمة كبيرة".. نجم الزمالك ينتقد أداء الأهلي بعد الفوز علي وفاق سطيف برباعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيرة ‏وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام، ‏في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، احرز بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد هدف ومحمد شريف هدف، ويواصل المارد الأحمر هيمنته المطلقة في دوري أبطال أفريقيا وسيطرته التامة علي القارة السمراء، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق اللقب الافريقي للمرة الثالثة علي التوالي.

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عن وجود أزمة كبيرة في النادي الأهلي، تسببت في تراجع مستوى وتذبذب اداء الفريق في الدوري المحلي، وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، أن “السبب في تراجع مستوى الأهلي بالدوري، وظهوره بشكل مختلف خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا هو طلب تأجيل مبارياته في الدوري العام، وأشار ان الأهلي يخطأ عندما يطلب تأجيل مبارياته في الدوري، وهذه ميزة في إفريقيا”.

موعد مباراة الأهلي الإياب أمام وفاق سطيف الجزائري

ومن جهة أخري يستكمل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباريات دوري ابطال افريقيا، عندما يحل ضيفا على نظيره وفاق سطيف الجزائري علي ارض ملعب خمسة جوارية بالجزائر في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، وهو الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا.