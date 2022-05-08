انت الان تتابع خبر عليمات والبرازيلية إلى ربع نهائي بطولة فرنسا للطاولة البارالمبية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - واصل منتخب كرة الطاولة البارالمبي مشاركته في بطولة فرنسا الدولية الجارية في باريس حاليا، بمشاركة 32 دولة من أوروبا وآسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتأهلت لاعبة المنتخب البارالمبي فاتن عليمات (فئة 4) في منافسات بطولة الزوجي التي استحدثها الاتحاد الدولي للعبة برفقة لاعبة برازيلية للدور المقبل، بعد تحقيقهن فوزين على ثنائي من إسبانيا 3-0 وثنائي من بريطانيا وتركيا 3-0 وخسارة أمام ثنائي من فرنسا بواقع 3-2.

وستلتقي عليمات وشريكتها البرازيلية في الدور ربع النهائي ثنائيا من كوريا الجنوبية .

وكانت عليمات حققت 3 انتصارات متتالية في منافسات الفردي وخرجت من الدور 8 واقتربت من التأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في إسبانيا خلال تشرين الثاني القادم.

وبحسب رئيس الوفد الدكتور عامر الشعار، فإن بطولة الزوجي استحدثها الاتحاد الدولي للعبة وهي بديلة لمنافسات الفرق وتعتبر منافسات الزوجي في بطولة فرنسا محطة تجريبية ولا تمنح اللاعبين النقاط حيث سيتم اعتمادها رسميا في بطولة العالم المقبلة وبارالمبيك باريس 2024.