انت الان تتابع خبر بعد الفوز برباعية في القاهرة.. موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الجزائر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - برباعية نظيفة حمراء، انتهت مباراة الأهلي ووفاق سطيف، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021/2022.

الأهلي وصل لنصف النهائي بعد تجاوز عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-2، بينما الفريق الجزائري وصل لهذا الدور بعد المرور من الترجي التونسي في دور الـ8.

رباعية الأهلي جاءت عن طريق بيرسي تاو هدفين في الدقائق 31 و90 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 56 ومحمد شريف في الدقيقة 72.

الجنوب أفريقي بيرسي تاو تألق في المباراة، سجل هدفين وصنع مثلهم ليكون رجل المباراة بجدارة.

رباعية الأهلي في مرمى وفاق سطيف، وضعت قدماً للمارد الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على أرضية ستاد 5 جويليه في العاصمة الجزائرية.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الإياب

مباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب 5 يوليو في الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 14 مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت الجزائر والعاشرة بتوقيت السعودية.