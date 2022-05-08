الوحدات والعقبة يلتقيان معان وشباب الأردن بدوري المحترفين

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الرياض - احمد صلاح - يلتقي فربقا الوحدات ومعان عند الخامسة والنصف من مساء يوم غد الإثنين، على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي فريقا شباب العقبة وشباب الأردن عند الثامنة مساء، على ملعب تطوير العقبة، في اطار منافسات الأسبوع الخامس بدوري المحترفين لكرة القدم.

وكان الأسبوع الخامس من الدوري انطلق الجمعة الماضية، حيث فاز السلط على الرمثا بنتيجة 1-0، وشهد يوم أمس تعادل الحسين والفيصلي 1-1 ، والجزيرة وسحاب بدون أهداف.

ويلتقي اليوم فريقا الصريح ومغير السرحان على ستاد الحسن باربد.