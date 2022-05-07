الآن ÑØW LIVE.. برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت Barcelona || مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم كورة مباشر يلا شوت || متابعة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت Barcelona Yalla shoot، نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني ضمن فعاليات ومنافسات الجولة 35 من البطولة الإسبانية، حيث يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال بيتيس في مباراة تقام بينهم بث مباشر على أرضية ملعب ستاد بينتو فيامارين معقل فريق ريال بيتيس، ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بث مباشر قادماً من فوز صعب على فريق مايوركا في الجولة الماضية من البطولة، على الناحية الأخري فريق ريال بيتيس يدخل مباراة اليوم بث مباشر قادماً من تعادل سلبي مخيب الآمال أمام فريق خيتافي في مباراة لم ترتقي إلي المستوي الجيد، ونجح فريق ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني منذ الجولة الماضية وقبل أربعة جولات من نهاية الدوري الإسباني ولاكن مباراة اليوم بث مباشر بين برشلونة وريال بيتيس تعد أيضاً في غاية الأهمية للفريق الكتالوني الذي ينافس في إنهاء الموسم في المركز الثاني من ترتيب الجدول الاسباني، بث مباشر برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت.

بث مباشر برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر يلا شوت، يدخل فريق برشلونة الإسباني مباراة اليوم بث مباشر في المركز الثاني من ترتيب الجدول بعدد نقاط 66 جمعهم من خلال 34 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 19 مباراة والتعادل في 9 مباريات، بينما نال فريق برشلونة من الهزائم في الموسم الحالي خلال 6 جولات، ويتنافس فريق برشلونة بقوة مع نظيره إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد نقاط 64 وبفارق نقطتين على مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وحجز المركز الثاني من ترتيب الليجا لذلك سوف يحاول فريق برشلونة بث مباشر في تحقيق الفوز خلال المباريات المتبقية من البطولة للاستعداد بشكل قوي للموسم الجديد، بث مباشر برشلونة وريال بيتيس.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر برشلونة وريال بيتيس اليوم يلا شوت، ويدخل فريق ريال بيتيس مباراة اليوم بث مباشر في المركز الخامس من ترتيب الجدول بعدد نقاط 58 جمعهم من خلال 34 جولة ماضية محققاً الفوز خلال 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات، بينما نال فريق ريال بيتيس من الهزائم في الموسم الحالي خلال 10 مباريات، ويعتبر الموسم الحالي لفريق ريال بيتيس هو موسم ناجح للغاية بعد الاقتراب من التواجد في المربع الذهبي ولاكن يحتاج ريال بيتيس إلي الفوز في مباراة برشلونة اليوم لتقليص فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، ويأمل برشلونة اليوم بث مباشر في خطف ثلاثة نقاط من ذهب خارج الديار وأمام خصم قوي، الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ريال بيتيس بهدف نظيف في كامب نو بث مباشر برشلونة وريال بيتيس.

برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر يلا شوت

برشلونة وريال بيتيس بث مباشر، تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق صوتي من المعلق على محمد على في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر يلا شوت

مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم السبت في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر في بطولة الدوري الاسباني يلا شوت.

وبعد سلسلة كبيرة من الانتصارات قادها المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز أسفرت عن فوز تاريخي لبرشلونة بأربعة أهداف على ريال مدريد، ثم عاد برشلونة مرة أخري إلي تذبذب الأداء الفني للفريق وخسارة العديد من النقاط في الجولات الماضية.

التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة أمام ريال بيتيس اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: ديست – جارسيا – أرواخو – ألبا

الوسط: دي يونج – بيدري – بيسكيتس

الهجوم: ديمبلي – أوباميانج – توريس

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال بيتيس أمام برشلونة اليوم كالآتي:

حراس المرمي: كلاوديو برافو

خط الدفاع::يوسف سابالي – جيرمان بيزيلا – فيكتور رويز – أليكس مورينو

خط الوسط::رودريجيز – كناليس

خط الهجوم: إيتور رويبال – نبيل فقير – كريستيان تيو

مهاجم: بورخا إيجليسياس

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لم يتبقي الكثير على بداية وانطلاق أحداث الشوط الأول من برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر في بطولة الدوري الإسباني، حيث تنتظر الجماهير الكتالونية حلول الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر.