انت الان تتابع خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يستضيف فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022. وستقام المباراة، في إطار مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي على ملعب الأهلي we بالسلام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على شبكة قنوات bein sport التى تمتلك حقوق اذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذاع على قناة bein sport HD 3.