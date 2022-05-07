نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي جديد لـ11.. موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف ، تفتتح اليوم جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 ، حيث يستضيف مساء السبت 7 مايو 2022 ملعب ستاد السلام، لقاء عربي شمال أفريقي خالص، في مواجهة مصرية جزائرية، تجمع فريقا وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري ، الطامحين إلى لقب يحمل الرقم 11 والثالث على التوالي للقلعة الحمراء، مقابل حلم مشروع بلقب تاريخي ثالث لـ النسر الأسود .
في السطور المقبلة، نستعرض سويًا كافة التفاصيل وآخر المستجدات والكواليس حول موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة 58 والـ26 بالنظام الجديد من دوري أبطال أفريقيا ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف .
مباراة الأهلي ووفاق سطيف
مواجهة عربية مرتقبة إذن، في ديربي شمال أفريقي، يجمع بين وفاق سطيف والأهلي .
وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الناديين، لحساب البطولة ذاتها والدور نفسه.
منذ آخر مواجهة جمعت بطلي مصر والجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2018 .
وهي النسخة التي خسرها المارد الأحمر لصالح الغول التونسي “الترجي”.
إليكم سجل أبطال دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخها :
نادي الأهلي
نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الأهلي المصري .
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