انت الان تتابع خبر لقيادة الفراعنة .. ايهاب جلال يستعين بمدرب مغمور في جهاز منتخب مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حدد ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ملامح الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة في مهمته مع الفراعنة، وذلك بعدما تم حسم الاختيار عليه، عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب المصري بعد فشل التأهل إلى مونديال قطر 2022، ليتم فسخ التعاقد بينه وبين الاتحاد بالتراضي.

ايهاب جلال يختار مدرب مغمور في جهازه المعاون

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اتحاد كرة القدم المصري استقر مع ايهاب جلال على بقاء محمد شوقي المدرب العام للمنتخب، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى، فيما اختار المدير الفني الجديد احمد حسام ليشغل منصب مدرب المنتخب ضمن جهازه المعاون في المهمة التي تم إسنادها له.

وكشفت التقارير عن محلل الأداء الذي سيتواجد ضمن جهاز الفراعنة، مشيرة إلى أنه وقع الاختيار على علي طه، فيما سيظل محمد أبو العلا على رأس الجهاز الطبي للفراعنة الفترة المقبلة.

جلسة ايهاب جلال مع اتحاد الكرة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المقرر أن يجتمع مع ايهاب جلال في مقر الجبلاية، يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في الثانية عصرا ً، وذلك من أجل الاعلان عن المدير الفني والجهاز المعاون.

يذكر أنه كان قد تم التعاقد مع ايهاب جلال لمدة عام حتى نهاية تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وفي حالة النجاح في التأهل إلى النهائيات سيستمر على رأس القيادة الفنية للفراعنة.



