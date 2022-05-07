انت الان تتابع خبر تحالف بوهلي يشتري نادي تشيلسي بـ25ر4 مليار جنية إسترليني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن تحالفا تجاريا يقوده تود بوهلي، المشارك في ملكية فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، وافق على جميع الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش مقابل 25ر4 مليار جنية إسترليني.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بيان لنادي تشيلسي، جاء فيه "يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد التوصل لاتفاق مع مجموعة ملاك جدد، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانز يورج فيز للاستحواذ على النادي".

وأضاف البيان أن من إجمالي الاستثمار الحالي، سيتم تخصيص 5ر2 مليار جنية إسترليني لشراء الأسهم في النادي، مثل هذه العائدات سيتم إيداعها في حساب بنكي مجمد في المملكة البريطانية مع وجود نية بالتبرع بـ100بالمائة للجمعيات الخيرية.

وتابع البيان سيلتزم الملاك الجدد أيضاً بضخ 75ر1 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات أخرى لفائدة النادي تتضمن استثمارات في ستامفورد بريدج (استاد النادي)، الأكاديمية، فريق السيدات، استاد كينجسميدو، بالإضافة لاستمرار تمويل مؤسسة تشيلسي ".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم استكمال بيع النادي في نهاية شهر أيار الجاري ،بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.