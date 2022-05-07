انت الان تتابع خبر الزريقي مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي الحسين إربد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت اللجنة المؤقتة لنادي الحسين إربد، عن تعيين المدرب عمار الزريقي مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

وأكد نادي الحسين على موقعه الرسمي، أن التعاقد مع الزريقي، جاء لاستكمال العمل بأحدث الأساليب التدريبية وبما يلبي توجه إدارة النادي بالاهتمام بقطاع الفئات العمرية، تمهيدا لتطوير كرة القدم في النادي بحثا عن البطولات والانجازات.

ويملك الزريقي سيرة ذاتية جيدة في التدريب، حيث سبق وأن عمل مدربا في عدة أندية عربية ومحلية، وكان اخرها العمل كمدرب عام لفريق النادي الفيصلي.