انت الان تتابع خبر الصريح يلتقي مغير السرحان بدوري المحترفين غدا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا الصريح ومغير السرحان، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد، على ستاد الحسن في اربد، في اطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين لكرة القدم.

وكانت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2022، انطلقت يوم أمس، حيث فاز فريق السلط على الرمثا بنتيجة 1-0.

ويستقبل الجزيرة نظيره سحاب عند الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ستاد عمان الدولي، فيما يحل الفيصلي ضيفا على الحسين عند الثامنة من مساء اليوم ايضا على ستاد الحسن في إربد.

وتختتم منافسات الجولة الخامسة الاثنين، حيث يستقبل الوحدات نظيره معان عند الخامسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يحل شباب الأردن ضيفا على شباب العقبة عند الثامنة مساء على ملعب العقبة.