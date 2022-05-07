انت الان تتابع خبر بيراميدز ينتزع المركز الثاني من الأهلي .. ترتيب الدوري الممتاز بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قد يكون موسم 2021/2022، موسم استثنائي لصالح فريق ليفربول الإنجليزي، بتحقيق أربعة بطولات هذا الموسم. ليفربول فاز هذا الموسم بكأس.

ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي هو أول المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي 2022، الطرف الخاص بالمباراة النهائية...قامت اللجنة الطبية في النادي الأهلي بإرسال التقارير الطبية التي تم إجرائها للمغربي بدر بانون مؤخراً، للطبيب الألماني الذي يتابع...فريق وفاق سطيف الجزائري، هو منافس الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022. الأهلي هو ممثل الكرة المصرية...

قام الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالتعبير عن غضبه الشديد من جميع القرارات التي أصدرتها لجنة العقوبات في الاتحاد "فيفا"، وهذا...يخوض فريق قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول"محمد صلاح"، أمام فياريال الإسباني بجولة الإياب خلال دور النصف نهائي في دوري أبطال...

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار عاجل بخصوص شكوي الاتحاد الجزائري، وهو الخاص بطلب إعادة مباراته أمام الكاميرون،...

يريد جميع عشاق الساحرة المستديرة معرفة حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي بعد خسارته في الدوري كثيراً، وبشكل خاص بعد التعادل...