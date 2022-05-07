نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا على استرا نايل سات هوتبيرد والأقمار الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان والفريقين ، وذلك تزامناً مع اقتراب انطلاق قمة الجولة الخامسة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لذلك نسلط الضوء من خلال هذه المقالة إلى رصد وتقديم جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة، ولعل الذين يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول اليوم مجانا ممن سيشاهدون اللقاء عبر شاشات التلفاز ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد المختلفة، يوجد العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول وتوتنهام مجانا على النايل سات استرا هوت بيرد والتي كشفت عن نفسها، وأكدت عزمها على كسر احتكار جميع القنوات المشفرة التي تعمل على نقل مباريات البطولات العالمية الأجنبية والعربية بشكل حصري في الوطن العربي.

قنوات ليفربول وتوتنهام هوتسبير المفتوحة مجانا ، تنطلق قمة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت الموافق 7 من شهر مايو الحالي 2022 لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسودان وفلسطين، وفي تمام الساعة 9:45م العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

نرفق لكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا على استرا وهوت بيرد. اللقاء الأكثر تأثيراً وجماهيرية في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

هذا وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي، فقد توقعت بعض الصفحات الإلكترونية أن تكون قناة ليبيا الرياضية – ليبيا سبورت ضمن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم مجانا على نايل سات.