نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصيص أمل للبقاء.. موعد مباراة الحزم والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الحزم والفيحاء ، ضمن لقاءات اليوم الختامي من الجولة 26 في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، ولحساب مباريات الدور الثاني أو الإياب يستضيف مساء السبت 7 مايو 2022، ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تمثل بصيص أمل ضعيف لحزم الصمود في البقاء في دوري محمد بن سلمان للموسم المقبل شريطة الفوز مع انتظار نتائج المنافسين، فيما يطمح الفيحاء إلى مواصلة صحوتي الدوري وكأس الملك ، من أجل إنهاء الموسم الحالي في مركز متقدم.

نستعرض خلال السطور القادمة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات عن موعد مباراة الحزم والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجاري من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الحزم والفيحاء .

مباراة الحزم والفيحاء

مواجهة جديدة إذن هي الثانية هذا الموسم تجمع ناديا الفيحاء والحزم .

إذ انتهى لقاء الدور الأول، بفوز الفيحاء بهدف نظيف.

وهو ما يسعى الضيوف لتكراره في مواجهة السبت، من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

فيما يطمح السفير إلى حدوث معجزة، تنتشله من قاع الجدول حاليًا.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني من الجولة 26 :

وتلك هي مواعيد مباريات الأسبوع 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

ننوه إلى أن اليوم الثالث والأخير من مباريات الجولة 26، ستشهد مواجهات قوية ومرتقبة.

تبدأ بـ مباراة ضمك والهلال ثم مباراة الحزم والفيحاء ، قبل أن تُختتم بـ مباراة الطائي والرائد .

نادي الحزم

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الحزم السعودي .

والذي قدم هذا الموسم أسوأ مستوياته، في مشاركته التاسعة بالبطولة السعودية العريقة.