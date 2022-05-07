انت الان تتابع خبر إنتر ميلان يصعد إلى صدارة الكالتشيو بتغلبه على إمبولي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قلب إنتر ميلان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إمبولي إلى فوز عريض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ إمبولي أصحاب الأرض بهدفين حملا توقيع أندريا بينامونتي والألباني كريستيان أسلاني في الدقيقتين 5 و28، قبل أن ينتفض الإنتر ويقلب الطاولة رأسا على عقب مسجلا أربعة أهداف متتالية عن طريق كل من مدافع إمبولي سيموني رومانولي بالخطأ في مرماه والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هدفين" والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 40 و45 و64 و90+4.

وبهذا الفوز، صعد إنتر إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 78 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على جاره ميلان الذي يحل ضيفا هلى هيلاس فيرونا بعد غد الأحد في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".