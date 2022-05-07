قائمة الاهلي لمباراة وفاق سطيف والقنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يستضيف النادي الاهلي المصري فريق وفاق سطيف الجزائري يوم السبت القادم 7 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي والسلام في مدينة القاهرة بعد تجاوزه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في دور ربع النهائي.

قائمة الاهلي لمباراة وفاق سطيف

وتتضمن قائمة النادي الأهلى المصري لمباراة الاهلي ووفاق سطيف في حراسة المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وفي خط الدفاع ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمود متولي العائد من الإصابة، ومحمد هاني، وكريم فؤاد ناحية اليمين، والتونسي علي معلول، ومحمد وحيد ناحية اليسار، وفي خط الوسط اللاعب محمد مجدي أفشة، والمالي اليو ديانج، وحمدي فتحي، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، ووليد سليمان، وكلاً من بيرسي تاو الجنوب إفريقي، ولويس ميكيسوني الموزمبيقي، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات كأجنجة هجوم، ومحمد الشريف كرأس حربة.

أبرز الغائبين في مباراة الاهلي وسطيف

من أبرز الغائبين عن النادي الأهلي: لاعب خط الوسط عمرو السولية، ولاعب خط الدفاع محمد عبد المنعم، ويستمر غياب اللاعب بدر بنون، وأكرم توفيق، وعمار حمدي.

هذا ويرتدي لاعبو النادي الأهلي المصري الزي المعتاد في مبارياته أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، وهو عبارة عن قميص أحمر، وشورت أبيض، وجورب أحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم السماوي، بينما يرتدي لاعبو نادي وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض، والأسود، والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

النادي الأهلي 2022

ويخوض هذة المباراة النادي الأهلى بعد عدة إخفاقات في الدوري المصري، حيث تعرض لفقد خمس نقاط من أخر مبارتين له أملاً أن يعيد ثقة الجماهير في اللاعبين، والجهاز الفني، والحصول على دفعة معنوية قوية لإستعادة لقب الدوري المحلي الذي غاب عنة الموسم الماضي، وتحقيق اللقب الثالث على التوالي وهو ما يعد إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل، وأيضاً لتحقيق رقم قياسي وهو الحصول على البطولة للمرة الحادية عشر في تاريخة.

القنوات الناقلة للمباراة

أما عن القنوات الناقلة فهي قناة اون تايم سبورت الأرضية، وقناة بي ان سبورت إتش دي 3، ومن المتوقع أن تنقل أيضاً القناة الجزائرية الأولى هذه المباراة، كما نقلت مباريات المنتخب الجزائري في بطولة أمم أفريقيا الماضية