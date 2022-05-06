نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح عبر مكاني makani دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في إطار الجولة 26 من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتشهد المبارايات اهتمام كبير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة مباراة الاتحاد والفتح التي يسعى الفريقين فيها لعدم الخسارة في الفترة القادمة، لذا اهتم الجمهور السعودي ومتابعي مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخطوات ورابط حجز تذاكر المباريات والتعليمات الواجب اتباعها لحضور المباريات.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح

إضافة لما سبق لراغبي الاستمتاع بمشاهدة وحضور مباراة الاتحاد والفتح لايف حجز التذاكر عبر منصة مكاني بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على منصة مكاني الرسمية الإلكترونية.

يلي ذلك قم بندوين كلمة المرور الخاصة بك والبريد الإلكتروني.

كذلك القيام بالدخول على أيقونة شراء التذاكر.

ستنتقل إلى خانة نوع التذكرة والفئة اختلا الفئة الراغب في شراءها ومكان المقعد.

في النهاية قم بسداد قيمة التذكرة من خلال الموقع وانتظر رسالة بتأكيد نجاح عملية الشراء.

أبرز شروط حضور مباراة الاتحاد والفتح مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022

وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضع القائمين على تنظيم ولعب المباريات عدة شروط واجب اتباعها للحضور نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط تلقي الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا واثبات ذلك من خلال تطبيق توكلنا.

واثبات ذلك من خلال شرط ألا يكون عمر الحضور أقل من 12عام.

عدم حضور أطعمة ومشروبات أثناء الحضور، وفي حال طلب من الحضور مغادرة الاستاد يتم التنفيذ فورًا.

في الختام وجب التنويه أنه تم تقليص وتقليل أعداد الحضور للحماية من تفشي فيروس أوميكرون.

أسعار تذاكر حضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022

ووفق أماكن الجلوس والفئة المختارة يتم تحديد سعر التذاكر كالتالي:

أولًا فئة السعر الموحد للعائلات والأفراد للتذاكر 100 ريال سعودي.

كذلك حجز التذكرة الفضي أفراد 300 ريال سعودي.

أيضًا حجز التذكرة الذهبية أفراد وعائلات 750 ريال سعودي.

في النهاية التذكرة رويال أفراد وعائلات 1250 ريال سعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

ووفق الموعد المحدد لمباراة الاتحاد والفتح فالقنوات المجانية الناقلة للمباراة فهي قناة SSC الرياضية السعودية وبإمكانك ضبط ترددها بالخطوات التالية على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بالمشاهدة المجانية من المنزل: