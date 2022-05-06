نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة النصر والشباب الدوري السعودي للمحترفين 2022، نتابع وإياكم لحظة بلحظة أحداث مباراة النصر والشباب التي ستقام مساء اليوم الجمعة السادس من مايو في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث ستقام المباراة على أرضية ملعب مرسول بارك معقل فريق العالمي، في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية.

ويسعى فريقا النصر الشباب تحقيق الفوز في مباراة الليلة وانتظار تعثر فريق الهلال خلال مباراته القادمة من أجل الاقتراب من حسم المركز الثاني، والذي يكون الصراع فيه خلال هذا الموسم على أشده، خاصة وأن فارق النقاط ليس بكبير بين الأندية المتنافسة.

ترتيب النصر والشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

النصر صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يطمح في تحقيق الفوز على الشباب وبلوغ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، واستطاع النصر أن يحقق الفوز في خمسة عشر مباراة وتعادل في سبع.

على الجانب الآخر فإن فريق الشباب يطمح في بلوغ مركز وصافة جدول الترتيب من جديد، فالشباب تمكن خلال مشواره في الدوري هذا الموسم من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثمانية جولات، ليكون الشباب في المركز الرابع برصيد سبعة وأربعين نقطة.

موعد مباراة النصر والشباب

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والشباب في الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة النصر والشباب في الجولة السادسة والعشرين من خلال شاشة قناة SSC 1HD بصوت المعلق مشاري القرني.

نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم

هذا وسنقوم وإياكم بمتابعة أحداث مباراة النصر والشباب في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين أمسية اليوم لحظة بلحظة، حيث سنقوم بتحديث نتيجة المباراة فور أن تم التغيير على مستوى نتيجة المباراة.