نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بالقاهرة دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن موعد مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري وذلك بعد إن تخطى الأهلي مباراة الرجاء المغربي وكذلك تخطى وفاق سطيف عقبة الترجي التونسي لتقام المباراة يوم السبت الموافق 7 مايو على أستاد السلام وسط جماهير ومُحبي النادي الأهلي القاهرة كما يطالب النادي الأهلي الموافق على حضور الجماهير بما لا يقل عن 20,000 مشجع من النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في تمام الساعة 9:00 مساء يوم السبت الموافق 7 مايو وسط حضور جماهيري كبير لمشجعي النادي الأهلي، وقدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الفائز بأخر نسختين في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 بعد التغلب على الزمالك المصري بنتيجة هدفين ل هدف، و2021 بعد التغلب على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، وكانت المباراة تقام في دولة محايدة هي المغرب الشقيق، حيث أن المباراة النهائية الفاصلة التي تحدد البطل والوصيف هي مباراة واحدة ولذلك تقام في دولة محايدة، وجدير بالذكر فأن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة حيث توج بها 10 مرات.

حكام المباراة

حيث قام الكاف بتحديد الحكام التي تتولى تحكيم مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، وذلك بعد أن تم تحديد موعد المباراة والأستاد التي تقام عليه حيث يضم طاقم التحكيم الحكم يا ملاق تسيما الأثيوبي ويساعده في هذه المباراة مساعد أول محمد عبد الله السوداني والمساعد الثاني عيسى يايا من تشاد أما الحاكم الرابع هو البيتسواني جو شو بونرو.

القنوات الناقلة للمباره

والان سنتعرف علي قنوات بي إن سبورت الرياضية تستحوذ على حق البث المباشر لبطولة دوري أبطال أمم إفريقيا النسخة 2022، ولكن من المتوقع أن تذاع مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف عبر قنوات أون تايم سبورتس وذلك من خلال البث الأرضي لقنوات التلفزيون، أما مباراة العودة التي تقام بالجزائر فأنها تقام عبر القناة الوطنية الجزائرية المجانية التي تقوم ببث المباريات الخاصة بالجزائر سواء بالمنتخب الجزائري أو على مستوى الأندية الجزائرية.