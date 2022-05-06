نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام المنطقة الدافئة.. موعد مباراة أبها والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أبها والفيصلي ، ضمن لقاءات اليوم الثاني من الجولة 26 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الجمعة 6 مايو 2022، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة النارية والثأرية، والتي تمثل صدامًا مباشرًا في وسط جدول الترتيب أو ما يطلق عليه “المنطقة الدافئة”، والذي يجمع فريقا الفيصلي وأبها ، الطامحين إلى تحقيق نتيجة إيجابية، لتحاشي مفاجآت الأسابيع الخمس الحاسمة المتبقية من عمر البطولة.

نتناول خلال السطور المقبلة، شتى التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة أبها والفيصلي والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين خلال النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، فضلًا عن تاريخ مواجهات أبها والفيصلي .

مباراة أبها والفيصلي

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية هذا الموسم والتي تجمع فريقا الفيصلي وأبها .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب عن فوز العنابي بهدف .

وهو ما يسعى للحفاظ عليه في مواجهة الجمعة، من أجل التقدم خطوات في وسط الجدول.

بينما يطمح زعيم الجنوب إلى الفوز ثأرًا لهزيمة الدور الأول، ومن ثم المضي أكثر نحو فرق المقدمة.

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري السعودي بعد انقضاء مباريات اليوم الأول في الجولة 26 :

وهذه مواعيد مباريات الأسبوع 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

يُشار إلى أن اليوم الثاني من مباريات الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي ، سيشهد إقامة مواجهات ساخنة.

تبدأ بـ مباراة الفتح والاتحاد ، ثم مباراة أبها والفيصلي .

وتختتم بلقاء الكلاسيكو السعودي الجديد مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض المثير.

نادي أبها

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي أبها السعودي .