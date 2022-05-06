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الرياض - احمد صلاح - “انتو التلاتة مش هتلعبو”.. موسيماني يتحدي الخطيب ويقرر استبعاد نجوم الفريق

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي آخر استعداداته لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات لقاء الذهاب من الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، والتي من المقرر أن تقام بين الفريقين يوم غد السبت في تمام الساعة ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ال 8:00 مساءا بتوقيت الجزائر على ملعب الاهلي وي السلام.

من جانبه أكد مصدر قريب من الجهاز الفني للأهلي أن موسيماني يدرس الدفع بصلاح محسن في مركز رأس الحربة على حساب كل من بيرسي تاو ومحمد شريف وحسام حسن، حيث يري أن الثلاثي يواجهون سوء حظ غير طبيعي في إنهاء الهجمات بالاضافة الى تألق صلاح محسن خلال المباريات الاخيرة وتميزه بالسرعة واستغلاله لأنصاف الفرص.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة وفاق سطيف كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي الدفاع: ياسر ابراهيم، وأيمن اشرف، وعلي معلول، ومحمد هاني.

وفي وسط الملعب: حمدي فتحي، وعمرو السولية.

وفي الهجوم: أحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وصلاح محسن