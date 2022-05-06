انت الان تتابع خبر "قدرنا نلاعبهم".. كلوب يعلق علي مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول علي مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كما علق علي خسارة مانشستر سيتي امام الفريق الملكي في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

كلوب يعلق علي مواجهة ريال مدريد

ووصف كلوب خسارة مانشستر سيتي امام ريال مدريد بالضربة القاضية والقاسية لما جاءت الهزيمة في وقت قاتل من المباراة.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام هوتسبير :”مانشستر سيتي فريق رائع وجيد جدًا ولكنهم تلقي ضربة قاتلة في وقت صعب، النتيجة كانت شبه حسمت والبعض اغلق تلفزيوناتهم والنتيجة هدف دون رد والفريق الإنجليزي في النهائي”.

وأضاف كلوب :”تلك السيناريوهات نحن ما عانينا فيها كثيرًا في بعض الأحيان ولكنه ليس أمر رائع، يجب علي الجميع ان يكون جاهز للمباريات القادمة وغلق صفحة الهزيمة عليهم ان يستعدوا لمواجهة نيوكاسل يوم الاحد”.

وعن مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة قال :”خسرنا في نهائي عام 2018 امام الفريق الملكي، وكان الحل بالنسبة لنا ان نواجهم مرة اخري في نهائي النسخة التالية، ولكننا واجهنا توتنهام في النهائي ولكن علي ما يبدو اننا قدرنا ان نواجه الريال مرة اخري”.

وواصل :”سعيد للغاية بالتأهل إلي نهائي دوري ابطال اوروبا ومواجهة ريال مدريد وسوف نحاول الفوز بالمباراة وحصد اللقب والأخذ بالثأر من جديد، سوف نلعب مباريات كثيرة حتي خوض اللقاء علي امل ان يكون الفريق متكامل في تلك المباراة”.