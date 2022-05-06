انت الان تتابع خبر بابتسامة غامضة يجيب.. تصريح مثير للجدل لنجم ليفربول " محمد صلاح " حول تجديد عقده مع الريدز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدو أن مسالة تجديد عقد نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر ” محمد صلاح لن تكون بتلك السهولة التي يتصورها بعض المتابعين من أن اللاعب سيركن إلي البقاء في النادي الذي لمع نجمه فيه ، فهناك الكثير من المتغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية والتي علي إثرها قد أملي اللاعب شروطه من اجل أن يوافق علي تمديد تعاقده مع الفريق ، حيث أن اللاعب سبق وأن ألقي بالكرة في ملعب الإدارة التي لا ترغب في أن تجيب اللاعب لمطالبه المادية التي يري الكثير من المتابعين أنها مشروعة في ظل ما يقدمه اللاعب علي أرضية الميدان من عطاءات .

جدير بالذكر أن لاعبنا المصري قد حصل علي جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز والمقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية ، وقد انتهز بعض الصحفيون تلك المناسبة وقاموا بتوجيه بعض الأسئلة لنجم الريدز حول تجديده لتعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، وقد قام اللاعب بالرد علي تساؤلاتهم بضحكة غامضة ، مشيرا إلي أن مستقبله هنا في انجلترا وأنه يرغب في التواجد علي هذا المسرح مرة أخري ، حيث أن الرد جاء مثير للقلق وغير واضح كفاية

في سياق متصل فإن الدولي المصري سبق له أن توج بتلك الجائزة في مناسبتين سابقتين عامي 2018 و2022، لاعبنا المصري الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي من حيث الصناعة والتسجيل