انت الان تتابع خبر هل تتحقق رغبة سواريز بالعودة لبرشلونة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - افاد تقرير صحفي إسباني حول رغبة الأوروجواياني ومهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز في العودة لصفوف برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب برنامج “الشيرنجويتو” الإسباني الشهير، فإن لويس سواريز يريد العودة إلى برشلونة، ويبدو على استعداد لخفض راتبه.

وأضاف "سواريز مستعد للتكيف مع ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية، بجانب أن أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقده إذ لا يشارك كثيرا مع الفريق".

وأفاد التقرير أن برشلونة يعلم أن لويس سواريز يريد العودة وطلب بعض المسؤولين منه الانتظار لحسم القرار.

وكان سواريز غادر آخر تدريباته باكيا بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد ليتم الإعلان بعدها أن اللاعب تقرر انتقاله إلى أتليتيكو مدريد في صفقة بقيمة 6 ملايين يورو.

ويشار الى ان برشلونة أوضح في بيان أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاماً.

وقال برشلونة إن أتلتيكو وافق على صفقة سواريز الذي غادر آخر تدريباته باكيا الأربعاء بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

ياتي ذلك في ظل محاولات الفريق الكتالوني لتخفيض الرواتب التي يدفعها بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان سواريز انضم إلى برشلونة في 2014 قادما من ليفربول، ونال لقب الدوري الإسباني أربع مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا، وأحرز 198 هدفا مع الفريق بجميع المسابقات.