تأجيل دورة الألعاب الآسيوية

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الرياض - احمد صلاح - أجَلت النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي كانت من المقرر أن تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 10 إلى 25 أيلول من العام الحالي، وفق قرار المجلس التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي الجمعة.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي وعبر موقعه الرسمي إلى أنه سيتم الاتفاق على المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية بين الأطراف المعنية والإعلان عنها لاحقاً.

كما قرر المجلس الأولمبي الآسيوي إلغاء دورة الألعاب الآسيوية للشباب والتي كانت من المقرر عقدها في مدينة شانتو الصينية خلال الفترة من 20 إلى 28 كانون الأول القادم على أن تُقام النسخة المقبلة في العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2025.

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية أمس، تقدمها رسمياً لطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 الحدث الأكبر في القارة الصفراء والذي يشهد مشاركة آلاف الرياضيين في عشرات الألعاب الأولمبية المتنوعة.

وعبر بيان صحافي رسمي أعلنت الأولمبية السعودية تقدمها رسمياً بطلب الاستضافة للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله الرغبة الرسمية باستضافة مدينة الرياضة عاصمة السعودية لدورة الألعاب الآسيوية.

وستتضح هوية البلد الفائز باستضافة هذه الدورة وتنظيمها خلال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المقرر انعقادها منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الأولمبية السعودية أنه في سياق الطلب المرسل إلى المجلس الأولمبي الآسيوي تم استعراض الرؤية الطموحة للسعودية والتي ستدعم ملف الاستضافة في العاصمة الرياض للحدث القاري الأكبر والذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 45 دولة للتنافس في أكثر من 40 رياضة مختلفة، وذلك من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة على كافة الأصعدة وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة تواكب تطلعات رياضيي القارة.

وختم البيان الرسمي للجنة الأولمبية السعودية الحديث عن ملف الاستضافة بالإشارة إلى أن السعودية تضمن تنظيم النسخة المثالية للدورة الأكبر على مستوى القارة وذلك بالتزامن مع السنة التي ستحتفل بها السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030.

من جانبه قال الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية: بدعم القيادة أصبح وطننا بحمد الله واجهة دائمة لأبرز الأحداث الرياضية الكبرى حول العالم، في 2030 نتطلع لمشاركة واقعنا المشرق مع أسرتنا الآسيوية من خلال دورة الألعاب الآسيوية، حيث نسعى لتنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق.

من جهته أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أنه تلقى عرضين من الرياض، والدوحة عاصمة قطر، لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030.