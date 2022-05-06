تغطية مباشرة لحظة باللحظة| موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف القنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير الحمراء موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تقام على ملعب الأهلي we السلام، اليوم السبت الموافق 2022/05/07 ، لمتابعة اللقاء الهام والفارق في مسيرة الأهلي نحو التتويج الحادي عشر في تاريخه، على الجانب الأخر يبحث وفاق سطيف على تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل له مهمة لقاء العودة في الجزائر وتقربه من حصد لقبه القاري الثالث على مستوى بطولة دوري الأبطال.

أستعد الفريقين جيداً للمباراة، وتماثل عناصر الأهلي المؤثرة التي غابت عن مباريات الدوري المصري الأخيرة للشفاء، وأهم العائدون قائد خط الوسط عمرو السولية واللاعب الدولي المالي أليو ديانج والنجم التونسي على معلول، وكان لحضور رئيس الأهلي الكابتين محمود الخطيب تدريبات الفريق الأحمر الأثر الإيجابي في رفع الروح المعنوية للاعبين، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

19.00 : – السابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

20.00 : – الثامنة بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

21.00 : – التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، الأردن.

تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

كما هو معروف أن مباريات دوري أبطال أفريقيا تنقل فقط وحصرياً، عبر قنوات bein sports ولكن تنقل المباراة القادمة للأهلي ضد وفاق سطيف أرضياً داخل مصر، عبر تردد قناة تايم سبورت المصرية وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي للقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد وفاق سطيف

حراسة المرمى : – محمد الشناوي.

خط الدفاع : – محمد هاني، علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط : – عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم : – محمد شريف.

أرقام للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي أكثر فرق القارة حصولاً علي اللقب بعدد 10 مرات سابقة. في أخر 10 سنوات حصل الأهلي على اللقب 4 مرات. تأهل الأهلي إلي الدور نصف النهائي 7 مرات في أخر 10 سنوات. الأهلي حامل لقب النسختين الأخيرتين 2021/2020.

توقيت تنازلي لموعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

قائمة الفرق الأكثر فوزاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا