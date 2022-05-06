نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم يقترب.. موعد مباراة الفتح والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح والاتحاد ، استكمالًا لمباريات الجولة 26 والحاسمة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الجمعة 6 مايو 2022، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، التي لا يغيب عنها الحماس والإثارة، تجمع فريقا الاتحاد والفتح ، حيث تمثل محطة جديدة تقرب العميد من لقبه التاسع في البطولة السعودية، مقابل مساعي من النموذجي للإفلات من خطر الهبوط في الأسابيع الخمس المتبقية من عمر المسابقة.

نتناول خلال السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الفتح والاتحاد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الفريقين في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفتح والاتحاد .

مباراة الفتح والاتحاد

مواجهة جديدة، هي الثالثة إذن بين فريقا الاتحاد والفتح على الصعيد المحلي، حسمهما الإتي لصالحه.

ففي الدور الأول من الموسم الحالي، افتراس النمور فريق الفتح بثلاثية نظيفة.

قبل أن يضربهم العميد بثلاثية أخرى ولكن في ثمن نهائي كأس الملك السعودي .

ويسعى الإتي للفوز بلقاء الجمعة، من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو لقب دوري المحترفين السعودي .

بينما يأمل النموذجي في تحقيق نتيجة طيبة، يتمسك من خلالها بالبقاء للموسم المقبل في البطولة.

نستهل تغطيتنا بالاطلاع على ترتيب الدوري السعودي أثناء الجولة 26 ( عقب مباريات اليوم الأول ):

وإليكم مواعيد مباريات الأسبوع 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

جدير بالذكر أن لقاءات الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي ، ستشهد مواجهات ساخنة للفرق الكبرى.

تبدأ يوم الخميس 5 مايو 2022 بـ مباراة الباطن والأهلي ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ثم تستكمل يوم الجمعة 6 مايو 2022 بلقاءين مصيريين، هما مباراة الفتح والاتحاد يليه مباراة النصر والشباب .

وتختم السبت 7 مايو 2022 بمواجهة هامة، وهي مباراة ضمك والهلال .

نادي الفتح

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الفتح السعودي ، نبدأ تغطيتنا للحدث المرتقب.