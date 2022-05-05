انت الان تتابع خبر الحسين إربد يقطف ثمار تعاقداته في أول 4 جولات من دوري المحترفين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حافظ فريق الحسين إربد على صدارة ترتيب دوري المحترفين الأردني، مع ختام الجولة الرابعة، بعدما سجل فوزا مستحقا على سحاب (3-1).

وتقدم فريق الفيصلي للمركز الثاني حيث نجح في استعادة نغمة الفوز عندما قلب تأخره أمام الصريح إلى فوز بنتيجة (2-1).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 8 نقاط متأخرا بفارق نقطتين عن الحسين إربد متصدر الترتيب.

وشهدت الجولة ظهور الوحدات لأول مرة حيث غاب عن الجولات الماضية نظرا لمشاركته في دوري أبطال آسيا، حيث حقق فوزاً صعباً على شباب الأردن (2-1).

ويعد الحسين إربد والرمثا الأقوى هجوميًّا حيث أحرز كل منهما 7 أهداف، فيما يعد السلط الأضعف حيث لم يسجل سوى هدف وحيد.

كما احتل الحسين إربد والوحدات الأقوى دفاعيا فلم تستقبل شباك كل منهما سوى هدف وحيد، فيما يعتبر الجزيرة الأضعف دفاعيا حيث استقبل مرماه 8 أهداف.