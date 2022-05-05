نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام ثأري بنكهة آسيوية.. موعد مباراة النصر والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والشباب ، في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات الدور الثاني أو الإياب، يحتضن مساء الجمعة 6 مايو 2022، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية، في ديربي الرياض ، أو كما يحلو للبعض وصفه بـ ” الكلاسيكو السعودي ” الجديد، والذي يجمع فريقا الشباب والنصر ، حيث يتنافس الفريقان بشكل مباشر مع الزعيم الهلالي على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا ، بعد حسم الصدارة واللقب بشكل كبير للعميد الاتحادي.

نستعرض خلال السطور القادمة، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فضلًا عن تاريخ مواجهات النصر والشباب .

مباراة النصر والشباب

مواجهة جديدة إذن بنكهة ثأرية، تترقب جماهير كرة القدم السعودية ، تجمع أحد أعراق أقطاب الرياض، ممثلين بالطبع في الشباب والنصر .

حيث أسفرت مواجهة الدور الأول “الذهاب” عن فوز صعب بعض الشيء لشيخ الأندية.

ما يجعل لقاء الجمعة مفتوحًا على كل التوقعات، في ظل حرص الفريقان على النقاط الثلاث.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 26 ( بعد مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة ) :

وتلك مواعيد مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

ننوه إلى أن الجولة الجديدة من دوري المحترفين السعودي ، ستشهد مواجهات نارية حاسمة للفرق الكبرى.

تبدأ الخميس 5 مايو 2022 ، بـ مباراة الباطن والأهلي .

وتستأنف يوم الجمعة 6 مايو 2022 ، بلقاءين، مباراة الفتح والاتحاد ثم مباراة النصر والشباب .

وتختتم يوم السبت 7 مايو 2022 ، بمواجهة صعبة، ممثلة في مباراة ضمك والهلال .

نادي النصر

بعد إخفاقه في التأهل إلى دوري أبطال آسيا هذا الموسم، يخوض نادي النصر السعودي مواجهاته المتبقية في الدوري السعودي ، ساعيًا بقوة إلى الظفر بالوصافة.