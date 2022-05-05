نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون الاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون والاتفاق بعد أن توقف الدوري السعودي للمحترفين لفترة طويلة بسبب قيام المملكة العربية السعودية باستضافة مباريات دوري أبطال آسيا سوف تقام مباراة التعاون والاتفاق مساء يوم الخميس الموافق يوم 5 مايو 2022، حيث ستقام تلكم المباراة على أرض ملعب عبد الله في بريدة.

مباراة التعاون والاتفاق

سوف تقام مباراة التعاون والاتفاق بعد أن توقف الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بسبب قيام المملكة العربية السعودية باستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وسوف تقام مباراة التعاون والاتفاق على ملعب الملك عبد الله في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يلعب الجناح المصري مصطفى فتحي ضمن صفوف فريق التعاون، حيث يحتل المركز الثالث عشر، وذلك بعد ان حقق في رصيده ٢٦ نقطة، ويحتل فريق الاتفاق المركز الخامس عشر وهو المركز قبل الأخير، وذلك بعد أن حقق ٢٦ نقطة.

موعد مباراة التعاون والاتفاق

سوف تقام مباراة التعاون والاتفاق في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق ٥ مايو ٢٠٢٢، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السادسة و٢٠ دقيقة بتوقيت القاهرة، وسوف تقام في الساعة السابعة و٢٠ دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام في الساعة الثامنة و٢٠ دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

ومن الجدير بالذكر أن نادي التعاون قد وصل للمركز الثالث عشر بعد حصوله على 26 نقطة من 25 مباراة، بينما وصل نادي الاتفاق إلى المركز الخامس عشر بعد حصوله على 24 نقطة من 24 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتفاق الدوري السعودي

سوف تذاع مباراة التعاون والاتفاق القادمة على قنوات شركة الرياضة السعودية SSC SPORTS HD، وذلك لأنها تملك حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وأيضا لها الحق في نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا 2022، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.

كما أيضا يمكنك مشاهدة مباراة التعاون والاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين على قنوات ssc sports، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري السعودي للمحترفين تابعوا معنا تفاصيل الدوري.