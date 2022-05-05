انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات الدوري الايطالي والاوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الخميس الموافق 5 من مايو 2022، العديد من مباريات ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي و الدوري الأوروبي والدوري الإيطالي.

حيث يلعب فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي نظيره لايبزيج الألماني، ويحل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي على أينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وبشأن دوري المؤتمر الأوروبي، يلعب فريق مارسيليا مع فينورد روتردام ، و يواجه فريق روما نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ويواجه فريق ساليرنيتانا نظيره فينيزيا ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإيطالي

ونستعرض لكم مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها

دوري المؤتمر الأوروبي

1- في تمام الساعة 9 مساءً، يتقابل فريق روما (إيطاليا) مع ليستر سيتي (إنجلترا)، ويتم اذاعة المباراة من خلال قناة beIN Sports 1 HD Premium

2-في تمام الساعة 9 مساءً، يلعب فريق مارسيليا (فرنسا)مع فينورد روتردام (هولندا)، ويتم اذاعته المباراة من خلال beIN Sports HD Xtra 1

الدوري الأوروبي

1-في تمام الساعة 9 مساءً، يلعب فريق جلاسكو رينجرز (اسكتلندا) ضد لايبزيج (ألمانيا)، ويتم اذاعة المباراة علي قناة beIN Sports 3 HD Premium

2-في تمام الساعة 9 مساءًأ، يلعب فريق نتراخت فرانكفورت (ألمانيا) ضد وست هام يونايتد (إنجلترا)، ويتم اذاع المباراة من خلال قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد فينيزيا، في تمام الساعة 6 مساءً، يلعب ساليرنيتانا ضد فينيزيا وتذاع المباراة من خلال قناة Lega Serie A YouTube.