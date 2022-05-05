انت الان تتابع خبر حلم الرباعية.. ليفربول على موعد مع موسم خيالي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قد يكون موسم 2021/2022، موسم استثنائي لصالح فريق ليفربول الإنجليزي، بتحقيق أربعة بطولات هذا الموسم.

ليفربول فاز هذا الموسم بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب آرسنال، وينافس على 3 بطولات أخرى لو فاز بها سيحقق الرباعية هذا الموسم.

ولم يسبق لأي ناد إنجليزي أن حقق أربعة ألقاب خلال موسم واحد وكان الأقرب لتحقيق الرباعية هو فريق مانشستر يونايتد عام 1999، عندما حقق الثلاثية بالفوز بدوري الأبطال، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

الريدز وصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا، ليضربوا موعد مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري على أرضية ستاد حديقة الأمراء في باريس.

ويبحث ليفربول عن لقبه السابع في دوري الأبطال بعد أن حقق اللقب للمرة السادسة عام 2019 على حساب توتنهام.

كما وصل فريق ليفربول لنهائي الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسيلتقي مع تشيلسي في اللقاء النهائي على أرضية ستاد “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 14 مايو الجاري.

ليفربول أيضا هذا الموسم يتنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة قبل أربعة أسابيع من نهاية البطولة.

محمد صلاح ورفاقه سيقابلون في الدوري كلا من توتنهام، أستون فيلا، ساوثهامبتون وولفرهامبتون، ويأملون في أي تعثر لغريمهم مانشستر سيتي في مبارياته الأربع المتبقية.

فهل يحقق ليفربول البطولات الثلاث التي ينافس عليها ( الدوري الإنجليزي – كأس الاتحاد – دوري أبطال أوروبا)، ليكون حقق الرباعية هذا الموسم بعد الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة.