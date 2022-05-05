انت الان تتابع خبر ردة فعل صادمة من ميسي على ريمونتادا ريال مدريد: غباء وغير صحيح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال بث مباشر ظهرفيه، للتعليق على المباراة، أفصح سيرجيو أغويرو نجم برشلونة السابق، عن رد فعل ليونيل ميسي، على تأهل ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث كان أغويرو في رفقة زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي كارلوس تيفيز، وبعد أن أعلن عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث، وجه له ميسي رسالة، قال فيها مازحا: "توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا".

وفي مباراة مثيرة، تمكن الفريق الملكي من الفوز بنتيجة 3-1 على فريق مانشستر سيتي، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو"، مساء أمس الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، ليتأهل بنتيجة (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية يوم 28 أيار/مايو الحالي على أرضية "ستاد دو فرانس".

وتناوب على تسجيل أهداف الميرينغي: البرازيلي رودريغو بالدقائق (90 و90+1)، والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (95) من ركلة جزاء، في المقابل وقّع الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد للسيتيزنس بالدقيقة (73).

يذكر أن سان جيرمان الذي يلعب الارجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، قد ودع دوري الأبطال، من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.