انت الان تتابع خبر ميسي بعد سماع خبر تأهل مدريد: توقف عن المزاح والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - وجه الارجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي رسالة الى سيرجيو أغويرو نجم برشلونة السابق، عن رد فعله على تأهل ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان أغويرو في بث مباشر رفقة زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي كارلوس تيفيز، للتعليق على المباراة، وبعد أن أعلن عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث، وجه له ميسي رسالة.
وقال أغويرو، أن رسالة ميسي تضمنت: "توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا".
وفاز الريال 3-1 على مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".
وتأهل الملكي بنتيجة (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.
يذكر أن سان جيرمان ودع دوري الأبطال، من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.
ووجه نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نصيحة إلى اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح عقب التغريدة المثيرة التي نشرها صلاح.
وقال أبو تريكة عبر الاستوديو التحليلي بشبكة قنوات "بي إن سبورت" : "على صعيد التشجيع والمزاح، يجب على جماهير ريال مدريد ألا تأخذ ما قاله محمد صلاح على (صدرهم أوي)، عليك ألا تستفز ريال مدريد".
وتابع: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو مسؤول عن تصرفاته، هو يشجع فريقه، ويرى أن هناك ثأرا يجب حسمه أمام ريال مدريد".
مضيفا: "ما حدث من راموس ما زال يؤثر على محمد صلاح حتى الآن، وحصل الآن على الفرصة المناسبة من أجل رد الاعتبار".
واستطرد أبو تريكة: "يجب التعامل مع ما كتبه محمد صلاح على سبيل التشجيع والمزاح كما قلت، وليس على سبيل الاستفزاز، لأن آخر شخص تستطيع استفزازه أو ترغب في فعل ذلك تجاهه، هو ريال مدريد".