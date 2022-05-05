انت الان تتابع خبر ميسي بعد سماع خبر تأهل مدريد: توقف عن المزاح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه الارجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي رسالة الى سيرجيو أغويرو نجم برشلونة السابق، عن رد فعله على تأهل ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أغويرو في بث مباشر رفقة زميله السابق في صفوف مانشستر سيتي كارلوس تيفيز، للتعليق على المباراة، وبعد أن أعلن عن تسجيل ريال مدريد الهدف الثالث، وجه له ميسي رسالة.

وقال أغويرو، أن رسالة ميسي تضمنت: "توقف عن المزاح الغبي، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا".

وفاز الريال 3-1 على مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".

وتأهل الملكي بنتيجة (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الجاري.

يذكر أن سان جيرمان ودع دوري الأبطال، من ثمن النهائي على يد ريال مدريد.