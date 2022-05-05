انت الان تتابع خبر أحمد سمير: الوحدات عانى من الإرهاق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد أحمد سمير، لاعب الوحدات، أن فريقه عانى من الإرهاق بعد مشاركته في دوري أبطال آسيا، وهو ما ألقى بظلاله سلبيا على الأداء في مباراته، اليوم الأربعاء، أمام شباب الأردن في الدوري الأردني.

وقال سمير في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: "مباراة شباب الأردن لم تكن سهلة، الحمد لله وفقنا في الشوط الاول وسجلنا هدفين مهمين".

وأوضح: "الوحدات عاد للتو من السعودية بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا، والفريق خاض مواجهات قوية ذات رتم عالٍ".

وأضاف سمير: "صفوف الوحدات تزخر بلاعبين من ذوي الخبرة ونجحنا في المحافظة على تقدمنا وحصد النقاط الثلاث".

وفاز الوحدات على شباب الأردن بنتيجة (2-1) ليحقق أول 3 نقاط في أول ظهور له في النسخة الحالية لبطولة الدوري، بعدما تم تأجيل أول 3 مواجهات للفريق بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا.