انت الان تتابع خبر بعد فوز الريال.. لا يوجد شيء اسمه الحظ في كرة القدم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة، على تأهل الغريم التقليدي ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بنتيجة (3-1) ضد مانشستر سيتي، مساء أمس الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

ونشر ألفيس على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أصدقاء كرة القدم، تماما مثل الحياة، لا يوجد شيء اسمه الحظ في كرة القدم".

وأضاف: "إما أن تهيمن على المباراة أو تهيمن هي عليك. أيضًا ماذا ستكون كرة القدم بدون اللاعبين البرازيليين؟".

وتأهل الميرنجي بنتجية (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي المرقب بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو/آيار الجاري.