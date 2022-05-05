نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الهبوط . موعد مباراة الباطن والأهلي الجولة 26 من الدوري 50 ألف ريال تحفز الأهلي على الفوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الباطن والأهلي في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، أصبحت من أهم وأشهر كلمات البحث اليوم عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل متابعي الدوري السعودي بصفة عامة ومشجعي الفريقين بصفة خاصة، ويسبق المباراة مباراة التعاون والأتفاق لحساب نفس الجولة، المباراة يحتضنها ملعب نادي الباطن اللقاء المرتقب الذي يدخله الفريقين بهدف واحد وهو الفوز، خاصة الفريق الأهلاوي الباحث عن تصحيح المسار في جدول الدوري، قبل الندم والهبوط إلي دوري المظالم والنسيان.

أما الفريق صاحب الأرض والجمهور الليه فريق الباطن، فهو ليس بأفضل حال من الأهلي فهو من الفرق المهددة بالهبوط أيضاً وفي حالة تحقيقه لنتيجة إيجابية الليلة، ستكون دافع كبير له للتقدم في ترتيب المسابقة، فالفارق بين الفريقين في النقاط 3 نقاط فقط لصالح الراقي، ومن سوء الطالع للفريق السماوي، أنه لم يحقق الفوز على الأهلي في أي لقاء جمع الفريقين في دوري المحترفين من قبل.

يدخل الباطن صاحب الملعب اليوم المباراة وهو في المركز أل 15 برصيد 25 نقطة، جمعها من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، خسر في 12 مباراة سجل لاعبوه 24 هدف وتلقت شباكه 35 هدف، أمام الأهلي فيدخل المباراة وهو في المركز أل 10 برصيد 28 نقطة، من خوض 25 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 33 هدف وسكنت شباكه 36 هدف.

موعد مباراة الباطن والأهلي

17.50 : بتوقيت غرينتش.

18.50 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

19.50 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

20.50 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، الأردن.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

عداد تنازلي لموعد اللقاء

أخبار الأهلي السعودي قبل اللقاء