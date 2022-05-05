الرياضة

مباراة الهروب من القاع .. موعد مباراة التعاون والأتفاق 2022/05/05 والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهروب من القاع .. موعد مباراة التعاون والأتفاق 2022/05/05 والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء من خلال موقعكم ثقفني يسعدنا التواصل معكم اليوم عبر هذا المقال، عن موعد مباراة التعاون والأتفاق، في أطار مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يدخله الفريقين من أجل البحث عن طوق النجاة والبقاء في دوري الكبار والملايين، الفريقين مهددان بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، لذا من المتوقع أن تكون مباراة قوية وشرسة بين الفريقين على أرضية الميدان.

يحتضن ملعب نادي التعاون السعودي “أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ماتش التعاون والأتفاق الليلة، في الدوري وكان لقاء الدور الأول قد أنتهي بفوز التعاون على ألاتفاق بنتيجة 3-1 ويرغب الذئاب في تكرار الفوز الليلة، من أجل تحسين ترتيب الفريق في المسابقة قبل أربع أسابيع فقط من خط النهاية، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة.

موعد مباراة التعاون والأتفاق في الدوري

  • 16.20 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
  • 17.20 : بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.
  • 18.20 : السادسة والثلث مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
  • 19.20 : السابعة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.
  • 20.20 : الثامنة والثلث مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

أعلنت إدارة قنوات ssc الرياضية السعودية، المالك الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن إذاعة مباراة التعاون والأتفاق عبر شاشة قناة ssc hd 5 ويعلق عليها المعلق خالد المديفر.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

تقابل الفريقين في دوري المحترفين قبل هذا اللقاء 19 مباراة، حقق فريق الاتفاق الفوز في 8 مباريات، بينما التعاون فاز في 7 مباريات، وحضر التعادل في 4 مواجهات، سجل الاتفاق 28 هدف في شباك التعاون، بينما سجل الذئاب 30 هدف في شباك الاتفاق.

موعد مباراة التعاون والأتفاق عداد تنازلي

ترتيب دوري المحترفين قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط
1 الاتحاد 25 19 3 3 5 20:54 34 60
2 الهلال 24 14 7 3 6 24:47 23 49
3 النصر 25 15 3 7 5 31:44 13 48
4 الشباب 25 13 8 4 5 31:46 15 47
5 ضمك 25 12 6 7 5 34:34 0 42
6 الفيحاء 25 8 9 8 5 19:20 1 33
7 أبها 25 9 5 11 5 39:26 -13 32
8 الفتح 25 8 7 10 5 30:36 6 31
9 الرائد 25 8 5 12 5 37:29 -8 29
10 الأهلي 25 6 10 9 5 36:33 -3 28
11 الفيصلي 25 6 10 9 5 33:25 -8 28
12 الطائي 25 8 3 14 5 41:25 -16 27
13 التعاون 25 5 11 9 5 42:39 -3 26
14 الباطن 25 6 7 12 5 35:24 -11 25
15 الإتفاق 24 5 9 10 6 39:28 -11 24
16 الحزم 25 3 5 17 5 34:15 -19 14

التشكيل المتوقع للتعاون اليوم

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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