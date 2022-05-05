نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة تكسير العظام.. موعد مباراة التعاون والاتفاق الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون والاتفاق ، في خضم لقاءات اليوم الأول من مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس 5 مايو 2022، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، مواجهة مرتقبة، تندرج في إطار المنافسة الشرسة في قاع جدول البطولة السعودية، تجمعا فريق الاتفاق والتعاون ، الساعيان إلى أفضل نتيجة إيجابية في مواجهة الخميس.

نستعرض خلال السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والأخبار و موعد مباراة التعاون والاتفاق والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، إلى جانب تاريخ مواجهات التعاون والاتفاق .

مباراة التعاون والاتفاق

مواجهة ثانية هذا الموسم، يترقبها عشاق كرة القدم السعودية، وخاصة أنصار الاتفاق والتعاون .

حيث يسعى الذئاب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تأكيد تفوقه على الضيوف في موقعة الخميس.

بينما يأمل فارس الدهناء في العودة من بريدة بنتيجة إيجابية.

ستمثل نقطة انطلاق هامة نحو تأمين مشاركة جديدة في الدوري السعودي الموسم المقبل.

كانت نتيجة مباراة الاتفاق والتعاون في الدور الأول، قد انتهت لصالح سكري القصيم (3-1).

نستهل تغطيتنا مع جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 26 (عقب مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة):

وهذه مواعيد مباريات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

يُشار إلى أن اليوم الأول من مباريات الجولة الجديدة بالدوري السعودي ، ستشهدًا لقاءً ناريًا آخر.

حيث مباراة الباطن والأهلي ، اللذين يخوضان صراعًا لا يقل عن مواجهة الذئاب و الكوماندوز.

نادي التعاون

مع أصحاب الديار نادي التعاون السعودي نبدأ تغطيتنا للقمة المرتقبة.