نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة ليفربول وفياريال اليوم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وفياريال اليوم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، سيكون ملعب لاسيراميكا مسرحاً لإقامة مباراة فياريال ضد ليفربول مساء اليوم في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فياريال بإسبانيا، في واحدة من المباريات المرتقبة والهامة في هذا الموسم.

ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب نجح في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن تخطى فريق بنفيكا البرتغالي في دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فيما استطاع فريق فياريال الإسباني أن يحقق المفاجأة ويتأهل إلى مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن تخطى العملاق الألماني بايرن ميونخ في مفاجأة لم يك أحد يتوقعها على الإطلاق، ليكون فياريال الإسباني والمتوج الموسم الماضي بلقب بطولة الدوري الأوروبي أحد أضلاع المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول وفياريال الإسباني والتي كانت قد أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد معقل ليفربول قد انتهت لصالح فريق ليفربول بهدفين دون رد، لتكون هذه النتيجة تمنح الأفضلية لفريق ليفربول في مهمته مساء اليوم، خاصة وأن التعادل أو الخسارة بفارق هدف ستعني أن فريق ليفربول في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وفياريال

ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة ليفربول وفياريال مساء اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفياريال

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباراة ليفربول وفياريال الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 مساء اليوم على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS 1HD Premium بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف، فيما سيكون هناك ستديو تحليلي للمباراة قبل بدايتها بنحو ساعة تقريباً.

نتيجة مباراة ليفربول وفياريال اليوم

هذا وسوف نقوم معكم بمتابعة أحداث مباراة ليفربول وفياريال فور انطلاق المباراة، وسنقوم بعمل تحديث لهذا المقال يحتوي أهم أحداث هذه المباراة فتابعوا معنا.