انت الان تتابع خبر نادي الهلال السعودي واللاعب محمد كنو في ورطة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، قرارا بإيقاف لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي محمد كنو، عن المشاركات المحلية والدولية مدة 4 أشهر، وذلك على خلفيه توقيعه لنادي النصر في يناير الماضي، ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع للهلال.

هذا وقرّرت اللجنة إيقاف الهلال عن فترتي تسجيل، وإلزامه مع كنو بالتضامن بدفع مبلغ 27 مليون ريال (نحو 7.2 مليون دولار) لنادي النصر، وقالت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال البيان: "ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 3 يناير الماضي مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع".

وتابع البيان، انه تم الزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد"، اي بمجموع يصل 27 مليون.

هذا وسيتم إيقاف اللاعب محمد كنو البالغ 27 عاما، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وإيقاع عقوبة المنع من التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين على نادي الهلال، تبدأ اعتبارا من أول فترة تسجيل بعد صدور هذا القرار، ويعتبر هذا القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد 30 يوما يبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وتأتي هذه العقوبات على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد كنو والهلال لحفظ حقوقه، بعدما وقع عقدا رسميا مع اللاعب في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة التي تخول له التوقيع مع اللاعب دون الرجوع لناديه الهلال، لكن كنو تراجع عن تعاقده ووقع عقدا جديدا مع الهلال.