انت الان تتابع خبر الوحدات سيحاول اللحاق بالدوري بعد عودته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدأ فريق الوحدات لكرة القدم مشواره الأربعاء، بخوضه اول لقاءاته في دوري المحترفين، بعد أن أنهى مشاركته في دوري أبطال آسيا.

ويخوض الوحدات أول لقاءاته في الدوري، في ختام الجولة الرابعة منه، أمام شباب الأردن، على ستاد عمان الدولي، في ختام الجولة الرابعة، باحثاً عن تحقيق نتائج ايجابية للحاق بركب الدوري.

وكان الوحدات غاب عن الجولات الماضية في بطولة الدوري نظراً لمشاركته الآسيوية والتي ودعها من دور المجموعات، على ان تحدد مواعيد مباريات الجولات الثلاث السابقة في وقت لاحق.

ويحتل شباب الأردن المركز الرابع بـ 6 نقاط، فيما تصدر شباب الحسين الترتيب العام بـ10 نقاط في حين يأتي الفيصلي ثانياً بـ8 نقاط، والرمثا ثالثاً بـ6.

وكان الحسين إربد تفوق على سحاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي يوم الأحد الماضي.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم نقل المباريات التي كانت مقررة على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة في بطولة دوري المحترفين إلى ستاد عمان الدولي.

وجاء قرار نقل المباريات بسبب عدم جاهزية ستاد الملك عبد الله الثاني.

وكانت مدينة الملك عبد الله الثاني في القويسمة قد أرسلت خطابا رسميا للاتحاد الأردني أوضحت فيه أن الملعب قد يكون جاهزا لاستقبال مباريات الدوري اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل بعد إنجاز أعمال الصيانة لأرضية الملعب.