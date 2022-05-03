انت الان تتابع خبر تركيا: سنعيد مليون سوري لبلادهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مصورة بعثها إلى حفل تسليم المنازل في إدلب الثلاثاء إن:" بلاده تحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من السوريين الموجودين في تركيا".

وأضاف أردوغان: "نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها لهم تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016".

وتابع: "نحن لا ننظر إلى معتقدات أي شخص أو اللغة التي يتحدثون بها. بالنسبة لنا، نرى البشر فقط، فقط المضطهدين، يتطلب منا اتخاذ إجراء. نحن ننظم منظمات الإغاثة ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في أجزاء كثيرة من العالم، فنحن نواصل عملياتنا الإنسانية دون انقطاع".

وأكد الرئيس التركي في كلمته: "لم نفتح أبوابنا فقط لإنقاذ حياة المظلومين، لكننا نبذل قصارى جهدنا من أجل عودتهم إلى ديارهم. ندعم استراتيجيتنا المتمثلة في إبقاء الهجرة عبر الحدود بمشاريع تدعم العودة. الآن نحن في طور الإعداد لمشروع يضمن عودة مليون من إخواننا السوريين".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن التعاون بين البلدين سيتطور.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي "تحادث الرئيس إسحاق هرتسوغ هاتفيا، اليوم الإثنين، مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان" في بيان تلقته "العين الإخبارية":

وأضاف: "في بداية حديثهم، تمنى الرئيس هرتسوغ للرئيس أردوغان ولشعب تركيا عيد الفطر سعيد، وشكر الرئيس التركي على رسالته للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين لدولة إسرائيل".

وتابع: "أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تجلب عطلة عيد الفطر الفرح والسلام والألفة في جميع أنحاء المنطقة. وناقش الزعيمان أهمية الحوار المفتوح والمستمر للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة بأسرها خاصة في الوقت الحاضر".

وذكر إن الرئيس الإسرائيلي "شكر الرئيس أردوغان على تحياته وأشار إلى أنه يجب عليهما مواصلة العمل بالتعاون مع بعضهما البعض لصالح البلدين".