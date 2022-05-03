نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النهائي العاشر يقترب.. موعد مباراة فياريال وليفربول دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فياريال وليفربول ، في إطار جولة الإياب من دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، يحتضن مساء الثلاثاء 3 مايو 2022، ملعب لاسيراميكا في مدينة فياريال الإسبانية، مواجهة قوية ومرتقبة، تحمل طابع الثأر خصوصًا لأصحاب الأرض، تجمع فريقا ليفربول وفياريال ، حيث يطمح الريدز إلى نهائي عاشر في التشامبيونز ليج ، قد يحمل معه اللقب السابع للفريق الإنجليزي في البطولة، مقابل حلم جديد بنهائي أوروبي أول للغواصات الصفراء في موسم المفآجات القارية للنادي الإسباني.

نستعرض خلال السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات عن موعد مباراة فياريال وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الطبعة 67 من دوري أبطال أوروبا ، فضلًا عن تاريخ مواجهات فياريال وليفربول .

مباراة فياريال وليفربول

مواجهة أخرى مرتقبة، في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج ، تجمع فريقا ليفربول وفياريال .

فرغم تفوق الريدز في “الشوط الأول” في الآنفيلد بثنائية، إلا أن مفاجآت كرة القدم تظل واردة بشدة.

فيكفي نجاح الغواصات الصفراء في إقصاء عمالقة الكرة الأوروبية يوفنتوس ثم بايرن ميونخ .

وعليه، فمن المتوقع أن نرى لقاءً ناريًا، لن يحسم إلا بصافرة قاضي المباراة.

وحول احتمالات تأهل الفريقين : فالليفر يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، إضافة إلى الفوز بأي نتيجة بالطبع.

أما فياريال، فيحتاج للفوز بأكثر من هدفين، أو التعادل بفارق هدفين، مع انتظار الحسم بركلات الترجيح.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، قرر إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

نستعرض في البداية ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال على مدار تاريخها :

نشير إلى أن جولة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، سيشهد أيضًا مواجهة ساخنة يحتضنها ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، حيث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي .

نادي فياريال

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي فياريال الإسباني ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.